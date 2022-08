Rabiot, accordo Juventus-Manchester United

Adrien Rabiot sarebbe vicinissimo al Manchester United. A riportarlo è The Athletic, secondo cui Juventus e Red Devils avrebbero un accordo

Le difficoltà per Frenkie De Jong starebbero spingendo il Manchester United su altri profili. Il primo sarebbe Adrien Rabiot, che secondo The Athletic potrebbe essere già considerabile un colpo dei Red Devils.

Il giocatore francese, secondo i media inglesi, sarebbe infatti già pronto per la partenza. Il Manchester United avrebbe un accordo con la Juventus sulla base di una cessione a titolo definitivo per circa 15-20 milioni di euro. Ancora non c’è nulla di confermato, ma la fine della trattativa sembrerebbe poter arrivare.

Si attendono conferme

Nel frattempo che la notizia gira, ancora non si hanno comunicati effettivi dalla Juventus. Il giocatore, intanto, pubblica sui propri social le brutta botta rimediata ieri contro l’Atletico Madrid. Brutta botta che gli è costata ben sei punti di sutura.

Il giocatore francese classe ’95 è in scadenza nel 2023, dunque appare probabile che la sua cessione avvenga in questa sessione. Sempre se non sia già concretizzata. Nel caso in cui dovesse partire, la Juventus si butterebbe immediatamente su Leandro Paredes.

Anche se nelle ultime ore sembrerebbe rimontare la possibilità di vedere Frattesi in bianconero. Tutto però dipenderà dalla cessione di Raspadori al Napoli. Nel caso in cui l’attaccante azzurro partisse, Carnevali potrebbe chiudere ad un’eventuale partenza del proprio centrocampista. Più probabile un arrivo del centrocampista argentino, per ora, con i bianconeri che potrebbero prelevarlo per circa 15 milioni di euro. Operazione fattibile in prestito con diritto di riscatto.