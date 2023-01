Rabiot, anche il Liverpool si fa avanti

Il Liverpool starebbe studiando un doppio affare per due centrocampisti francesi tra cui Adrien Rabiot, che potrebbe andar via dai bianconeri

Secondo fonti inglesi, si afferma che Rabiot ha ricevuto un’offerta di 7,3 milioni di euro dalla Juventus, ma vuole 10 milioni di euro, che il Liverpool e altri sarebbero disposti a pagare.

Il Liverpool è in trattativa anche per altri due acquisti a centrocampo: Khéphren Thuram del Nizza e Kouadio Koné del Borussia Mönchengladbach. Transfermarkt valuta i due giocatori 50 milioni di euro. Il reds hanno già avuto “conversazioni” su entrambi i giocatori nel quadro della ricerca di un nuovo centrocampista, anche se non c’è una risposta facile alle esigenze di Jürgen Klopp al centro del campo.

Rabiot vuole andare via?

A parlare della situazione è Marocchino, che ai microfoni di Juventusnews24 ha detto: “Io ritengo che Rabiot sia un giocatore abbastanza importante nella Juventus e, personalmente, lo terrei. Poi ci sono delle dinamiche di mercato e si ragionerà sull’ingaggio, sulla volontà del giocatore e il progetto. Bisognerà capire quale sarà la strategia tecnica abbinata ai problemi economici della società e anche vedere chi potrebbe andare sostituirlo. Facendo paragoni eccelsi, quando Roberto Baggio andò via dalla Juve c’era già pronto Del Piero che si stava affermando… Per questo dico che dipende sempre da chi viene dopo. Rabiot, comunque, a mio parere in una rosa come quella attuale ci sta alla grande”.

Poi qualche parola sul tonfo contro il Napoli: “Vista la formazione, qualche dubbio l’ho avuto. La Juventus è forte in fase difensiva, cosa completamente diversa all’avere difensori forti. Quando poi una squadra è impostata fin dagli attaccanti per fare interdizione, viene più facile non prendere gol. Per questo mi sembra strano che la Juve abbia giocato contro la Cremonese come se fosse stata una gara di Champions League, difendendosi negli ultimi metri e disputando una partita “catenacciara”, mentre poi a casa del Napoli è andata con una spregiudicatezza che non mi sembrava il caso di adottare. Non capisco perché ha giocato a viso aperto con due mezze punte, un tornante e una prima punta, e con Locatelli che non è un mediano-incontrista alla Deschamps o Desailly, contro una squadra che gioca molto bene e ha 5-6 giocatori più forti di tutte le altre”.