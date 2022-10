Rabiot, aumenta la fila: ora anche il Real Madrid ci pensa

Le ottime prestazioni di Adrien Rabiot sembrano star facendo il giro dell’Europa, con anche il Real Madrid ad osservare la situazione

Adrien Rabiot sta mettendo in seria difficoltà la Juventus. In poco tempo è passato da oggetto misterioso a vera e propria rivelazione del centrocampo bianconero, rivelandosi anche uno dei migliori marcatori della squadra.

Il centrocampista francese sta vivendo una buona stagione sotto il punto di vista realizzativo, con anche buone prestazioni quando non segna. Il calciatore ex Paris Saint Germain ha un contratto in scadenza e sarà complicato per la Juventus rinnovarlo. In tal senso, il calciatore potrebbe lasciare a gennaio anche se i bianconeri vorrebbero tentare un rinnovo in extremis.

Il Real Madrid si inserisce

Come se non bastassero le sirene di mercato inglesi, ora anche dalla Spagna ne arrivano altre. Oltre al Siviglia ora ad osservare Rabiot ci sarebbe il Real Madrid, che avrebbe fiutato il colpo per il proprio centrocampo. Il giocatore piace e non poco, specialmente perché sembra essere arrivato alla definitiva consacrazione.

Rabiot comincia a sfornare le prestazioni che da due anni chiedono in bianconero e i tifosi sembrano convincersi che potrebbe essere lui a dare una svolta al centrocampo. Intanto i bianconeri, eventualmente, continuano a monitorare le varie piste per sostituirlo. In cima alla lista dei desideri della Juventus ci sono Sergej Milinkovic-Savic e Youri Tielemans, entrambi graditissimi da Massimiliano Allegri. Due calciatori così differenti tra loro ma che potrebbero far comodissimo ad una Juventus che spesso e volentieri stenta in mezzo al campo.