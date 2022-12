Rabiot in Inghilterra in estate

Adrien Rabiot potrebbe lasciare la Juventus in estate, specialmente dopo le recenti dichiarazioni al mondiale in Qatar

Adrien Rabiot sembra in procinto di lasciare la Juventus dopo questa stagione. Il calciatore francese ha un contratto in scadenza e la probabilità di vederlo lontano dal bianconero si fa più alta con il passare dei giorni.

Il calciatore francese è attualmente impegnato con la propria nazionale, da cui ha rilasciato di recente alcune scottanti dichiarazioni. Ha detto che gli piacerebbe giocare in Inghilterra, con in estate alcune squadre che potrebbero provarci. In primis il Newcastle, che sembra agguerrito su di lui.

Le dichiarazioni di Rabiot

Ecco cosa ha detto: “Aver vissuto in Inghilterra a 13 anni è stata una grande esperienza anche se ci sono rimasto a malapena per un anno. Mi è piaciuta l’atmosfera, che è diversa da quella che ho vissuto in Francia o in Italia. Mi piacerebbe giocare in Premier League nel corso della mia carriera, l’ho sempre dichiarato. Gioco bene alla Juve ormai da diversi mesi e sono soddisfatto di quello che sto facendo al Mondiale dall’inizio della competizione. Da quando sono in Italia ho lavorato molto sul fisico e questo mi permettere di non perdere ritmo nel corso di una singola gara. Questo è quello che mi ha fatto evolvere, non avere più interruzioni“.

In estate potrebbe lasciare, dopo che la scorsa ha rischiato di salutare direzione Manchester United. purtroppo, lo stipendio troppo elevato ha bloccato qualsiasi trattativa e il Manchester United ha mollato il colpo. Ora tutto potrebbe cambiare, visto che il calciatore andrà a zero.