Rabiot nel mirino del City

Il contratto del francese scade a giugno e il suo futuro è attualmente sconosciuto

Il Manchester City è in corsa per Adrien Rabiot. Il contratto del giocatore della Juventus scade a fine stagione e ad oggi non si conoscono le sue intenzioni future. Il City è interessato al giocatore come possibile sostituto di Gündogan, anch’egli in scadenza di contratto al termine della stagione in corso e accostato al Barcellona.

La squadra di Pep Guardiola avrebbe nel mirino il francese nel caso in cui avesse bisogno di riempire un posto a centrocampo. Il francese è un giocatore che si vuole tenere a Torino, ma la complicata situazione sportiva sta portando il giocatore a ripensare al suo futuro, che ha già diversi pretendenti nella concorrenza inglese.

Dove andrà il giocatore?

Intanto, a più riprese Rabiot ha rilasciato dichiarazioni sul suo futuro: “La particolarità è che la base è sempre e comunque il lavoro e questo mi piace perché io ho sempre cercato di lavorare duro e applicarmi, questa è la vera ragione che mi ha fatto arrivare dove sono. Il lavoro per me è alla base di tutto e per questo la Juventus è un’altra realtà, rispetto a tutti gli altri club. Non ho conosciuto altre società italiane, ma non penso che ce ne siano altre come la Juventus”.

Poi ha continuato: “Per il momento non ci sono novità, ma sicuramente parleremo presto, perché tra circa due mesi la stagione sarà finita e proveremo a discutere, ma io sono tranquillo. C’è la possibilità di andare via ma anche la possibilità di firmare un altro contratto con la Juve per tutte quelle ragioni che ho spiegato prima. Mi sento bene a Torino, faccio un bel lavoro nel club e c’è un buon rapporto coi dirigenti, i compagni e l’allenatore. Anche lui mi ha aiutato in due anni oltre a darmi molta fiducia. Credo che tutto questo sia importante per stare bene e quindi fare la scelta giusta per il mio futuro”.