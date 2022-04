Rabiot nel mirino del Siviglia

Adrien Rabiot è tra i papabili tra le uscite per la Juventus. Su di lui si starebbe facendo avanti il Siviglia

Sarà un’estate di entrate, ma anche di uscite per la Juventus. Il processo di rinnovo della squadra bianconera è in corso, ma la prossima stagione punteranno a tornare alla vittoria del campionato.

L’acquisto di Dusan Vlahovic testimonia la voglia di vittorie della dirigenza, che però dovrà anche sfoltire l’attuale rosa. Tra i calciatori in uscita sembra esserci anche Adrien Rabiot, che non convince pienamente Allegri. Sul francese sembra esserci il Siviglia e le cifre sembrano abbordabili.

Il prezzo del cartellino e i possibili problemi

La Juventus non si opporrebbe alla vendita, anzi. Il calciatore potrebbe andar via per una cifra vicina ai 15 milioni, prezzo abbordabilissimo per gli spagnoli. La Juventus darebbe via il francese a cuor leggero, ma i problemi potrebbero arrivare comunque. Specialmente sul fronte economico, con il giocatore che percepisce troppo per quello che offre.

Lo stipendio del calciatore è di circa 7 milioni di euro alla Juventus. Cifra totalmente folle per quel che offre in campo e che potrebbe far tentennare gli andalusi. Il Siviglia è fortissimo sull’ex Paris Saint Germain, tanto da volerlo fortemente nella prossima stagione.

Rabiot in bianconero non è sbocciato come si credeva. Si è limitato sempre al compitino, senza mai dare tutto se stesso. Le qualità ci sono – motivo che spingerebbe il Siviglia a puntare su di lui – ma meno la volontà. Appare spesso svogliato e non vale l’investimento di 7 milioni annui.