Rabiot non segue l’evolversi della squadra, addio vicino?

Adrien Rabiot sembra esser sempre più fuori dalla Juventus. Le sue recenti prestazioni non hanno convinto e potrebbe giocarsi la Juventus fino a fine stagione

Crescono le prestazioni della Juventus e con esse la fiducia della squadra e del tecnico. Il quarto posto e l’accesso alla Champions League sembrano praticamente blindati per la Juventus, che ora potrebbe puntare ad avvicinarsi alle tre primatiste. Nonostante tutta la squadra sembri girare meglio, c’è un giocatore che non premia la fiducia del tecnico: Adrien Rabiot.

Il calciatore francese continua ad essere uno dei punti deboli della formazione bianconera. Nonostante una stagione che lo vede tra i più usati – con il maggior numero di contrasti – l’ex Paris Saint Germain continua a non esprimersi al meglio. Dimostrando, spesso e volentieri, discontinuità. Sembrando avere poca voglia di stare in campo.

È intelligente ma non si applica

Classica frase utilizzata dai docenti ai tempi della scuola per alunni non propriamente performanti. Lo stesso discorso si può applicare a Rabiot. Massimiliano Allegri continua a dargli fiducia e a più riprese ha ribadito che il francese abbia le capacità per far bene. Purtroppo però il giocatore non si applica correttamente, cosa condivisa anche dai precedenti tecnici bianconeri.

La partita contro la Sampdoria è l’ennesima dimostrazione di come Adrien Rabiot non riesca ad imporsi nel centrocampo bianconero. Un giallo e un rigore causato per lui, che hanno costretto il tecnico livornese al cambio. Ora la Juventus potrebbe optare per vendere il calciatore a fine stagione, tutto dipenderà dalle sue prestazioni.