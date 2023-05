Rabiot nuovo obiettivo per il Bayern Monaco

I bavaresi, che sabato rischiano di perdere la Bundesliga per la prima volta in un decennio, stanno iniziando a pianificare la prossima stagione e si aspettano un’estate intensa in ufficio

In attesa dell’esito dello scontro diretto di sabato in Bundesliga, il Bayern Monaco si prepara a grandi cambiamenti quest’estate. A prescindere dalla possibilità di ribaltare la situazione attuale, visto che il Borussia Dortmund ha chiaramente in mano la possibilità di vincere il titolo.

Ma all’Allianz Arena sanno che devono trovare rapidamente delle soluzioni a questa situazione, per cui la squadra bavarese inizierà un nuovo progetto con Thomas Tuchel al timone in questo caso, essendo fiduciosi nel buon lavoro dell’allenatore, arrivato da poco all’inizio della primavera nella sua attuale posizione.

Adrien Rabiot nella lista

Secondo il giornalista Christian Falk, uno dei giocatori su cui la squadra tedesca sta puntando è Adrien Rabiot. Il giocatore non rinnoverà il suo contratto con la Juventus, dove si svincolerà a fine stagione. La partenza prevista del 28enne francese sarebbe quindi un trasferimento gratuito a un altro club.

In questo caso, l’allenatore teutonico darebbe il via libera all’ingaggio. Sarebbe gratuito e darebbe ai tedeschi un centrocampista di comprovata esperienza e con ancora margini di miglioramento, per aumentare la profondità di una squadra che ha bisogno di molti cambiamenti al più presto. Il Bayern Monaco non sembra giocare bene e per tornare al meglio serviranno nuovi innesti che possano portare quantità e qualità al gioco dei tedeschi. L’obiettivo è chiaro: tornare a vincere immediatamente, specialmente se si dovesse perdere il campionato.