Rabiot obiettivo del Manchester United

Il Manchester United potrebbe provare a prelevare dalla Juventus a zero Adrien Rabiot, il francese è in scadenza e non dovrebbe rinnovare

Adrien Rabiot – che l’anno scorso è stato vicino al Manchester United – è una delle cinque stelle della prima squadra che la Juventus avrebbe messo in vendita nel tentativo di ridurre i costi. Il francese era in trattativa per trasferirsi all’Old Trafford quest’estate, ma la proposta di trasferimento è poi fallita a causa delle pesanti richieste salariali del centrocampista, che lo United non era disposto a soddisfare. La trattativa si è conclusa dopo che i due club avevano concordato un corrispettivo di 15,2 milioni di sterline.

Alla fine lo United ha rafforzato il proprio centrocampo con l’arrivo di Casemiro dal Real Madrid, andando ad arricchire una squadra che si era già assicurata l’arrivo di Christian Eriksen come free agent dopo la scadenza del suo contratto con il Brentford.

Obiettivo chiaro

I Red Devils hanno poi ingaggiato Marcel Sabitzer in prestito dal Bayern Monaco dopo una trattativa dell’ultimo minuto. Il trasferimento dell’austriaco – che non prevede un’opzione d’acquisto – è una reazione all’infortunio alla caviglia di Eriksen, che lo terrà fuori per tre mesi.

Rabiot potrebbe trasferirsi da Torino quest’estate, mentre il club cerca di ridurre i costi, come riportato dalla Gazzetta dello Sport e citato da Football Italia. Secondo la Gazzetta dello Sport, Rabiot sarà messo a disposizione di altri club insieme al quartetto composto da Angel Di Maria, Alex Sandro, Leandro Paredes e Juan Cuadrado.

Paredes è in prestito dal Paris Saint-Germain e tornerà al club quest’estate, con la Juve pronta a pagare una penale di 2,5 milioni di euro per non esercitare l’opzione di acquisto dell’argentino per 22,6 milioni di euro. Si dice che i bianconeri sperino di ridurre i costi di 70 milioni di euro (62,5 milioni di sterline) per la prossima stagione.