Giovanni Manna avrebbe già chiuso il primo acquisto estivo per il Napoli

Il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna è già al lavoro per costruire la squadra della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, il dirigente azzurro avrebbe individuato il primo rinforzo per l’estate, un centrocampista molto apprezzato anche dall’allenatore Antonio Conte. L’obiettivo è rafforzare la mediana con un profilo fisico e dinamico, in grado di aumentare la competitività della squadra in vista dei numerosi impegni della prossima stagione.

Il nome individuato sarebbe quello di João Gomes del Wolverhampton, il cui nome era già stato avvicinato al Napoli la scorsa estate. Sempre secondo l’emittente napoletana, Manna avrebbe già perfezionato l’operazione con il club inglese, anticipando la concorrenza di altre società interessate al giocatore. Il dirigente del Napoli negli ultimi mesi ha intensificato i contatti con diversi club di Premier League e proprio da uno di questi potrebbe arrivare il primo rinforzo per Conte.

L’arrivo del centrocampista brasiliano rappresenterebbe un innesto importante per il reparto centrale della squadra partenopea. Gomes è infatti considerato un giocatore capace di garantire grande intensità, equilibrio e copertura difensiva. Caratteristiche che si sposano perfettamente con le richieste tattiche di Conte, allenatore che tradizionalmente valorizza molto il lavoro dei centrocampisti.

Dal punto di vista tecnico, Gomes nasce come mediano ma può essere impiegato anche nel ruolo di mezzala. È apprezzato per la sua capacità di recuperare palloni, per il senso della posizione e per gli inserimenti senza palla. La sua struttura fisica e l’aggressività in fase di interdizione lo rendono una vera e propria diga davanti alla difesa.

Per portarlo a Napoli si parla di un’operazione complessiva da circa 40 milioni di euro, bonus inclusi. Il Wolverhampton lo aveva acquistato dal Flamengo per circa 18 milioni e oggi il suo valore è più che raddoppiato, segno della crescita e dell’interesse che il giocatore ha attirato a livello internazionale.