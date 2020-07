Radio Marte – Hamsik vuole lasciare la Cina, il Napoli potrebbe pensarci!

Clamorosa indiscrezione lanciata quest’oggi da un giornalista durante la trasmissione ‘Marte Sport Live’, in onda quotidianamente frequenze radiofoniche di Radio Marte. La notizia ha dell’incredibile e sembra infatti di molto difficile attuazione. Eppure un po’ di speranza per i tifosi del Napoli sembra esserci.

Secondo la nota emittente radiofonica infatti, sempre molto vicina agli eventi riguardanti la SSC Napoli, Marek Hamsik vuole lasciare la Cina anzitempo. Nonostante l’attuale contratto leghi il calciatore alla squadra orientale per qualche altro tempo, l’ex capitano azzurro vorrebbe trovare una scappatoia.

Ovviamente per nulla facile, eppure in caso di addio il Napoli potrebbe pensare ad un clamoroso ritorno. Solo voci al momento, nulla più di un sogno per molti tifosi, eppure l’eventuale trattativa non può non scatenare trepidazione e curiosità. Ecco dunque quanto le parole dello speaker di Radio Marte in merito alla fantasiosa idea di mercato.

“Un tifoso ci chiede: è vero che il Benevento vuole Marek Hamsik? In realtà, sull’ex capitano della squadra partenopea abbiamo qualche notizia da darvi.”

“In base a quanto ci risulta, infatti, il centrocampista slovacco vorrebbe lasciare la Cina prima della fine del suo attuale contratto con il Dalian Yifang. Sarebbe una serie di incastri non semplice da realizzare, però anche il Napoli potrebbe pensarci”.