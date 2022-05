Radio Radio “Offerta ufficiale da un club inglese per Zaniolo”

Per Zaniolo sarebbe arrivata un’offerta ufficiale da parte di un club inglese, rispedita però al mittente perché troppo bassa

Nicolò Zaniolo partirà per una cifra tra i 50 e i 60 milioni. Tiago Pinto è chiaro, sotto quelle cifre non ci si potrà sedere a trattare con i giallorossi. Il talento ex Inter è un punto fermo della rosa giallorossa e appare improbabile possa partire per cifre inferiori a quelle richieste.

Secondo Radio Radio, sarebbero tante le squadre interessate al calciatore con tanti estimatori anche all’estero. Nelle scorse settimane sarebbe arrivata anche un’offerta ufficiale da un club inglese, rispedita però al mittente da Tiago Pinto e soci.

Ecco quello che è successo

Molte squadre avrebbero solamente richiesto informazioni, mentre una squadra inglese avrebbe provato sin da subito ad offrire alla Roma. Il numero 22 sembra però non si muoverà davanti a questa prima offerta, visto che Tiago Pinto e la dirigenza l’avrebbero considerata non abbastanza alta da poter cedere.

Per prelevare il talento azzurro, lo ribadiamo, serviranno 50-60 milioni. Le pretendenti, tra cui la Juventus, sono avvertite. La Roma sta, inoltre, provando a rivedere l’ingaggio del calciatore. Il rinnovo potrebbe aggirarsi sui 4,5 milioni di euro netti all’anno. Cifre che potrebbero far contento il calciatore, garantendogli un ruolo centrale all’interno del progetto giallorosso. Il futuro di Nicolò Zaniolo appare dunque difficile da prevedere. La Juventus sembra agguerrita e potrebbe provare ad inserire nella trattativa Weston McKennie per far tentennare i giallorossi. Il profilo dello statunitense è apprezzato a Trigoria, ma bisognerà capire le volontà della dirigenza romanista.