Rafa Marin, attese alte: l’esordio con il Napoli tarda ad arrivare

L’arrivo di Rafa Marin al Napoli aveva generato grandi aspettative. Il giovane difensore, reduce da un percorso in forte ascesa con il Real Madrid, è stato ceduto alla società campana, ma con un diritto di recompra mantenuto dal club spagnolo. Tuttavia, nonostante le premesse, Marin non ha ancora trovato spazio sotto la guida di Antonio Conte.

Elogiato da Conte

Il tecnico azzurro ha elogiato le doti difensive del giocatore, riconoscendone le qualità, ma ha anche spiegato di dover migliorare nell’impostazione. Tuttavia, questa potrebbe non essere l’unica ragione per cui il centrale non è ancora sceso in campo.

Chi ha seguito il ritiro della squadra ha notato come Marin abbia faticato più degli altri a sostenere l’intensità degli allenamenti imposti da Conte.

Il giovane difensore sembrerebbe non essere ancora al meglio fisicamente, necessitando di tempo per adattarsi ai ritmi e alle richieste del nuovo allenatore.

Criticare Marin in questa fase sarebbe prematuro e ingiusto. Anche campioni come Koulibaly e Lobotka, inizialmente, furono sottovalutati e considerati poco adatti al livello richiesto, salvo poi affermarsi come due delle colonne portanti del Napoli durante l’era De Laurentiis. Per giudicare Rafa Marin sarà necessario vederlo all’opera sul campo, prima di emettere giudizi affrettati.