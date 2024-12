Rafa Marin flop? “Non è colpa di Conte”

Rafa Marin può dirsi un flop per il Napoli, che non ha ancora visto il grande talento di cui si parlava in Spagna

Dopo essere arrivato in Italia come predestinato, Rafa Marin si è rivelato essere semplicemente un giocatore fin troppo pompato dai media. Almeno per ora, il talento sembra inespresso, tanto che Mirko Calemme, corrispondente per AS in Italia, ha scritto di lui, parlando del sostituire Buongiorno: “Credo che Conte prediligerà la sostituzione mancino per mancino. Quindi sostituendo l’infortunato Buongiorno con Juan Jesus. Rafa Marin in Spagna ha fatto anche il centrale sinistro e mi auguro che un buon giocatore come lo spagnolo possa trovare un po’ di spazio in questa fase. L’ex Real Madrid e Alaves è molto criticato ma non è giudicabile un giocatore che non abbiamo mai visto in un contesto adatto. La colpa non è assolutamente di Conte, non si poteva dare minutaggio ad un ragazzo nuovo in partite spesso bloccate”.

Poi ha continuato: “In generale il Napoli è una squadra viva e sono sicuro che potrà lottare fino alla fine per lo scudetto. Ad Udine ha dimostrato tanto non solo dal punto di vista tattico ma anche comportamentale, con la Lazio ci può stare la sconfitta. Per l’acquisto in arrivo per gennaio non abbandonerei l’idea Danilo, a Conte piace moltissimo“.

Addio a gennaio per Marin?

Il Villarreal, infatti, ha già attivato la modalità di mercato. La squadra di Castellón vuole continuare a migliorare la rosa a disposizione del tecnico Marcelino e sta cercando nuove opportunità. Secondo notizie emerse nelle ultime ore, il Villarreal starebbe tenendo d’occhio la situazione del difensore spagnolo Rafa Marín, 22enne centrale arrivato la scorsa estate dal Napoli.

Il 22enne difensore centrale, arrivato la scorsa estate dal Real Madrid per 12 milioni di euro, non sta ottenendo alcuna opportunità sotto la guida di Antonio Conte, quindi un trasferimento non è da escludere. Il Villarreal sta tenendo d’occhio la situazione del difensore per valutare la possibilità di un trasferimento in prestito per il prossimo gennaio.