Rafa Nadal, inaspettato annuncio del ritiro dal tennis: “Sono stati anni difficili”

Attraverso un breve video pubblicato sul suo account Instagram, Rafa Nadal ha deciso di annunciare il suo improvviso addio al mondo del tennis.

“Sono stati anni difficili” – Nel corso della sua carriera sportiva, il tennista ha collezionato 22 titoli Slam e ha vinto addirittura 14 volte il Roland Garros. Come un fulmine a ciel sereno, nelle scorse ore l’ex numero 1 del tennis ha comunicato al popolo del web la sua decisione di ritirarsi.

In un breve filmato pubblicato sul suo account Instagram, Rafa ha deciso di ringraziare in diverse lingue del mondo tutti coloro che lo hanno sostenuto in questi anni. Il campione ha così esordito nel video: “Ciao a tutti, sono qui per dirvi che mi ritiro dal tennis professionistico”.

Nadal ha poi spiegato che questa sua decisione è arrivata dopo una lunga serie di infortuni:

“La verità è che sono stati anni difficili, specialmente gli ultimi due. Penso di non essere in grado di giocare senza limitazioni. Ovviamente è una decisione difficile, è servito tempo per prenderla, ma nella vita tutto ha un inizio e una fine e penso che sia il momento giusto per chiudere la mia carriera. È stata una carriera lunga e piena di successi, più di quanto immaginassi”.

