Rafaela Pimenta a Torino per Kean e Pellegrini

L’avvocatessa ha incontrato la Juventus per parlare del futuro dei due giocatori. Sia Moise Kean che Luca Pellegrini sembrano essere in uscita dai bianconeri

Il ritardo di Moise Kean alla convocazione per Juventus-Atletico Madrid potrebbe costargli caro. Il talento azzurro sembrerebbe essere in uscita dai bianconeri, che lo hanno in prestito dall’Everton, e si cerca per lui una soluzione.

Nella giornata di ieri Rafaela Pimenta, agente proprio del calciatore azzurro, ha incontrato la dirigenza bianconera per parlare del futuro del proprio assistito e non solo. Sul piatto c’era anche l’eventuale trasferimento di Luca Pellegrini, che ha offerte dall’estero. Tutti e due i giocatori potrebbero salutare in questa fase di mercato, con i bianconeri che li lascerebbero partire ben volentieri.

Le offerte

Per Moise Kean sembra esserci più di una squadra interessata. In questo momento sembra farsi forte l’interesse del Nizza, con ben più defilate PSG, Arsenal, West Ham, Fulham e Atletico Madrid. Il giocatore piace, ma nessuna ha effettuato offerte concrete. Solo dei semplici sondaggi.

Da monitorare, invece, la pista Luca Pellegrini. Anche il terzino è voluto all’estero, ma nelle ultime settimane sembrano essersi raffreddate gran parte delle piste. Sia West Ham che Fulham hanno fatto dei sondaggi, ma per il momento a fare la voce grossa ci sarebbe solo l’Eintracht Francoforte. I rapporti della Juventus con i tedeschi sono ottimi, specialmente dopo l’operazione Kostic, e potrebbe andare in scena un prestito con diritto di riscatto. Soluzione gradita ai bianconeri, che a quel punto lascerebbero partire ben volentieri il calciatore ex Genoa.