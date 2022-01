Raffaele Auriemma: “Victor Osimhen è il crack del Napoli”

C’è un calciatore che ha raccolto i consensi di tutti i tifosi del Napoli e non solo, stiamo parlando di Victor Osimhen. Dopo gli spauracchi Covid, infortunio e Coppa d’Africa, il nigeriano è tornato a disposizione di Luciano Spalletti e ha anche partecipato alla vittoria di lunedì sera contro il Bologna. Adesso si aspettano tutti una continuità sia fisica che di rendimento.

A parlare di lui è stato il noto giornalista ed esperto delle vicende di casa Napoli, Raffaele Auriemma. “Il Napoli ha preso un crack, un calciatore di livello assoluto: Victor Osimhen. In giro per l’Europa ce ne saranno tre come lui. La speranza è che possa giocare più spesso, non dico tutte le partite, ma più di quelle che sta disputando nelle ultime stagioni”.

Un acquisto che quindi esalta la tifoseria del Napoli che è però cosciente, allo stesso tempo, dei suoi guai fisici ed è quindi preoccupata della sua tenuta fisica anche alla luce degli ultimi avvenimenti e degli infortuni che ha subito.

Il suo apporto sarà quindi fondamentale per questa seconda parte di stagione in cui l’obiettivo principale è ovviamente quello di tornare in Champions League dopo il fallimento dello scorso anno, ma anche, perché no, quello di restare il più vicino possibile alla vetta attualmente occupata dall’Inter in solitaria.

“Il Napoli non può pensare di vincere senza Osimhen. Anche lui deve essere meno spericolato, imparare a gestirsi un po’ meglio nelle varie situazioni di gioco”. Non una dichiarazione di dipendenza da Osimhen, ma poco ci manca. I tifosi del Napoli ne hanno già dovuto fare troppo a meno, perciò adesso se lo vogliono godere al massimo.