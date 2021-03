Raffaele Bene, Sindaco di Casoria, di nuovo ospite a ‘La Res Publica’ giovedì 18 marzo 2021

Raffaele Bene sarà di nuovo ospite a ‘La Res Publica’. Il Sindaco di Casoria, giovedì 18 marzo, verrà intervistato dal nostro direttore nonché conduttore della trasmissione.

Il Primo Cittadino del comune napoletano, quindi, ritornerà in studio dopo esserci già stato a gennaio 2021. Si discuterà dell’evoluzione della politica cittadina – in queste settimane le polemiche non sono affatto mancate -, della situazione legata al Covid-19 e di tutti i problemi che deve affrontare ogni giorno. Come sempre, quindi, quando c’è come ospite un Sindaco, affronteremo i temi principali della città che rappresenta.

Il programma, come sempre, verrà trasmesso in diretta sulla nostra pagina Facebook, sulla pagina della trasmissione e sul canale YouTube.