Raffaele Colella, la nuova scoperta del Napoli: osservato anche da Conte

Il Napoli sta osservando con attenzione la crescita di Raffaele Colella, esterno della propria Primavera che ha anche gli occhi di Antonio Conte addosso

Un altro giovane talento potrebbe fare il grande salto tra i professionisti con il Napoli, molto presto. Si tratta di Raffaele Colella, esterno basso classe 2006 della Primavera partenopea che sembra aver stupito perfino Antonio Conte.

Il giocatore è arrivato in azzurro dopo due stagioni con le giovanili del Foggia e ora sembra stia bruciando le tappe. Se il tecnico salentino ti osserva significa che, nell’effettivo, qualcosa in te ci sarà sicuramente. Un giovane che sta riuscendo, pian piano, a costruirsi un futuro in azzurro.

Ne parlano bene in tanti

A parlare del giovane è stata la pagina Giovanili Napoli, che ha detto: Raffaele Colella esterno basso classe 2006 che il Napoli ha preso dopo due stagioni al Foggia. Calciatore dalla gran gamba che ha anche buonissime doti tecniche oltre ad una carica agonistica importante. Troppo spesso ci si sofferma sui club di appartenenza o sullo “storico” del calciatore, guardando poco al rettangolo verde che come dico sempre è GIUDICE SUPREMO.

Oggi il campo sta rispondendo e ci dice che Colella è parte integrante della primavera azzurra e soprattutto sta diventando importante ai fini del gioco partenopeo. Napoletano come praticamente il 90% dei giocatori azzurri non ha la classica storia del 14enne che va via nei top club del nord, lui ha sudato, sgomitato e soprattutto è cresciuto, perché nel calcio giovanile conta come arrivi ai 18 non come arrivi ai 14……che sia un messaggio per tanti! La prospettiva la futuribilità sono variabili che vanno sempre considerate quando si parla di ragazzi giovani! Oggi Raffaele Colella si è costruito la sua strada dopo aver giocato ed essere cresciuto tra Real Casarea e Foggia….si è preso la maglia azzurra! I complimenti a lui e a chi lo ha portato e valutato idoneo a vestire la maglia del Napoli…”.