Raffaella Fico si racconta: “Balotelli? Ho perdonato le corna pubbliche. Cristiano Ronaldo la mia prima storia d’amore”

Nel corso di un’intervista approfondita condotta da Monica Setta nel programma Storie di Donne al Bivio, la rinomata showgirl e modella napoletana Raffaella Fico ha aperto il suo cuore, svelando dettagli intimi della sua vita amorosa. Una delle rivelazioni più sorprendenti riguardava il suo primo amore, un nome che molti non si aspetterebbero: Cristiano Ronaldo.

Questo inaspettato dettaglio ha catturato l’attenzione del pubblico, poiché molti presumevano che il suo primo amore fosse stato qualcun altro. Fico ha condiviso la storia di come ha incontrato la star del calcio mondiale, svelando dettagli intimi di questo capitolo della sua vita.

La storia con Cristiano Ronaldo

Ecco le parole della Fico: “Avevo 20-21 anni, ero in Sardegna a un evento, lo conobbi in quell’occasione, lui si avvicinò, cominciò a corteggiarmi e ci scambiammo il numero. Così cominciò questa piccola storia. Io non sapevo neanche chi fosse. Ero con il mio agente che mi disse ‘Guarda chi hai cuccato’ e gli chiesi chi fosse, mi spiegò che era uno dei calciatori più forti del mondo. Non mi aspettavo che guardasse me. È stata una storia bella, intensa, che conservo nel cuore, è stato il mio primo fidanzato”.

La relazione con Balotelli e i tradimenti

L’intervista ha toccato anche un’altra fase importante della vita amorosa di Fico: la sua relazione con Mario Balotelli. La modella ha parlato apertamente della loro storia d’amore, offrendo uno sguardo sincero sui momenti felici e le sfide che hanno affrontato insieme: “Balotelli l’ho conosciuto in discoteca, ci ero andata con sua sorella, che avevo conosciuto all’Isola dei Famosi. Lui si fece dare il mio numero dalla sorella, poi cominciammo a sentirci, uscimmo insieme e alla fine della serata dal cofano dell’auto ha tirato fuori un mazzo di rose“.

Poi la nascita della figlia avuta con il calciatore: “Pia è nata dopo un anno e mezzo di relazione. Noi dopo i primi tre mesi abbiamo subito provato ad averla, poi è arrivata. Lui poi, forse perché troppo giovane e un po’ peperino, non se l’è sentita all’inizio di fare il padre”. Infine la Fico racconta la parentesi dei tradimenti: “Io non covo rancore, a lui ho perdonato tutto, perché dalla nostra relazione è nata Pia che è il mio grande amore. I tradimenti ci sono stati, quando stavamo insieme sono stata tradita. Lui mi ha tradita in più di un’occasione, erano corna pubbliche, non si potevano neanche nascondere. Io l’ho perdonato perché ero molto innamorata. E’ stato il grande amore della mia vita”.