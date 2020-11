Raffaella Mennoia, furiosa su Instagram: “Mi minacciavi di venirmi a picchiare”

Non è affatto passato inosservato il duro sfogo che Raffaella Mennoia ha deciso di fare nelle IG Stories. Proprio ieri il braccio destro di Maria De Filippi si è infatti scagliata contro una persona, sicuramente una donna, misteriosa che in passato l’avrebbe minacciata.

“Non siate mai ricattabili” – Non è stata svelata l’identità della misteriosa donna, ma si è ipotizzato che si tratti di un volto visto in uno dei programmi della De Filippi. Stando a quanto trapelato nello sfogo, la Mennoia avrebbe ricevuto delle pesanti minacce da questa persona:

“Il non essere ricattabili è la prima condizione per essere liberi. Ho fondato la mia intera esistenza su questo principio. Non lo sono lavorativamente ma anche affettivamente. Quindi chiunque creda e si illuda di poter parlare di me credendo che io lo sia, e che per amore di chiunque lo possa diventare si sbaglia. Quindi bella gente non siate mai ricattabili con nessuno. Nessuno escluso, non siate mai ricattabili, ecco il mio consiglio… Difficile ma necessario per potersi sempre alzare e andare via senza conseguenze”.

“Mi minacciavi di venirmi a picchiare” – Continuando il furioso sfogo nelle IG Stories, la donna ha continuato a scagliarsi contro questa persona:

“E adesso spero che le tue parole dove mi minacciavi di venirmi a picchiare si concretizzino perché che sei coatta è evidente, ma hai proprio perso il senso della decenza”.

Dopo le tanto discusse storie di Instagram, divenute virali, sono stati in tanti a cercare di capire di chi si tratti. Attualmente non si è scoperto nulla, non resta altro che attendere e sperare nuovi aggiornamenti.