Raffaella Mennoia, preoccupati i fan di UeD: ricoverata in ospedale

A preoccupare i fan di Uomini e Donne è Raffaella Mennoia, il braccio destro di Maria De Filippi. La donna ha infatti voluto informare i follower sulle sue condizioni di salute, pubblicando su Instagram una foto che la ritrae in ospedale. Cos’è successo?

“Non vedo l’ora di tornare alla mia vita” – Già in passato Mennoia aveva rivelato di aver avuto problemi di salute. A causa di essi, nel 2018 l’autrice di UeD si è dovuta sottoporre ad un delicato intervento chirurgico.

La compagna di Alessio Sakara non ha mai voluto spiegare dettagliatamente quale sia il suo problema di salute. Nonostante questo, Raffaella ha voluto aggiornare i suoi fan, rivelando di esser stata ricoverata in ospedale.

Tramite uno scatto pubblicato sui social in cui si mostra con indosso il camice e la mascherina, la donna rivelato: “Ciao a tutti oggi sono finalmente a casa dopo 4 giorni in ospedale, dove sono stata operata. Non è purtroppo il primo intervento chirurgico che affronto ma questo è stato molto doloroso..i prossimi giorni saranno di ripresa e non vedo l’ora di tornare alla mia vita e di cominciare a lavorare sul serale di Amici e ai nuovi cast di Temptation Island”.

Non sono mancati i tanti messaggi di affetto e vicinanza da parte di colleghi ed volti di Uomini e Donne come Filippo Bisciglia, Francesco Monte, Elga Nardu e tanti altri.