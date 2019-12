Uomini e Donne, Raffaella Mennoia risponde alle accuse di alcuni fan

Raffaella Mennoia è tornata ad essere presa di mira, a causa del trono “classico” e di quello “over”.

Raffaella Mennoia accusata dai fan di “Uomini e Donne” – L’autrice di “Uomini e Donne” è stata presa di mira da alcuni fan del programma, delusi dall’andazzo del trono “classico”.

Ormai è chiaro che i tronisti salgono sul trono principalmente per ottenere visibilità e sponsorizzazioni mettendo in secondo piano il motivo principale per cui sono lì, ovvero cercare l’anima gemella.

In uno dei messaggi rivolti alla donna, c’è chi l’ha accusata di avere dei legami con l’agenzia di Francesco Monte e che per quel motivo Sara Affi Fella fu portata a “Uomini e Donne”. Inoltre è stata accusata di avere dei legami anche con Cecilia Zagarrigo, che è stata una tentatrice nell’ultima edizione di “Temptation Island Vip”.

Raffaella Mennoia risponde alle accuse dei fan – La donna come sempre non è stata in silenzio, ma ha risposto per le rime alle accuse che ha ricevuto.

Ecco le sue parole: ” Non voglio essere polemica – ha scritto – ma solo precisa. Sara è arrivata da noi per il provino di Temptation Island e non fu portata da nessuno. Invece Cecilia è nei nostri archivi da anni. E Monte non so cosa c’entri in tutto questo”.

Raffaella Mennoia declina responsabilità nel trono over –

Alla donna è stata attribuita anche la responsabilità per il “presunto” business per la storia con Gemma Galgani e Juan.

Ecco le sue parole: ” Non sono io la responsabile del Trono Over, ma un’altra mia collega”