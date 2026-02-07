Ragazza di 17 anni è stata trovata morta, possibile omicidio: la tragedia che scuote il monferratese

Nel cuore della notte un giallo scuote Nizza Monferrato, centro dell’Astigiano, dove una ragazza di 17 anni è stata trovata senza vita nei pressi del rio Nizza. La vittima è Zoe Trinchero, nome che in poche ore è diventato simbolo di una tragedia che ha colpito l’intera comunità. Il ritrovamento è avvenuto in circostanze ancora poco chiare, mentre la città si svegliava incredula. Gli investigatori, fin dai primi momenti, hanno escluso le cause naturali, aprendo a uno scenario ben più grave.

A far scattare l’allarme sarebbe stato un residente che, affacciato alla finestra, ha notato una sagoma immobile nell’acqua. Avvicinandosi, l’uomo si è trovato davanti a un gruppo di giovani amici della ragazza, impegnati a cercarla dopo una serata trascorsa insieme.

La giovane è stata trascinata fuori dall’acqua mentre veniva contattato il 118, arrivato rapidamente sul posto. I sanitari hanno tentato ogni manovra possibile, ma per Zoe Trinchero non c’era ormai più nulla da fare.

Le indagini, coordinate da carabinieri e procura, stanno cercando di chiarire le ultime ore di vita della ragazza. Il primo esame del medico legale ha evidenziato segni compatibili con una violenta aggressione. Questo elemento rafforza la pista dell’omicidio, attualmente al centro del lavoro investigativo. Gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze e riscontri per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.