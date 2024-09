Raggiunto l’accordo per il rinnovo di Kvaratskhelia: la missione di De Laurentiis si conclude con successo

L’attesa per il futuro di Khvicha Kvaratskhelia è finalmente giunta al termine. La missione in Germania di Aurelio De Laurentiis, condotta durante gli Europei, ha portato i risultati sperati. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, è stato raggiunto un accordo tra il Napoli e il talento georgiano per il rinnovo del contratto.

L’offerta presentata dalla società partenopea è stata attentamente valutata da Jugeli, agente del giocatore, e dal padre della stella originaria di Tbilisi. La proposta prevedeva un importante adeguamento contrattuale, un passo necessario per evitare che Kvaratskhelia continuasse a giocare con lo stipendio concordato all’inizio della sua avventura in azzurro.

Cosa prevede il nuovo contratto

Il nuovo contratto prevede un compenso di circa 5 milioni di euro, inclusi i bonus, e non prevede alcuna clausola rescissoria. La famiglia del giocatore ha accettato l’offerta, ma lo stesso Kvaratskhelia, diventato da poco padre, ha lasciato intendere che l’aspetto economico non è la sua priorità.

Il georgiano ha infatti dimostrato il suo valore in campo, risultando costantemente tra i migliori nelle prime tre giornate di campionato. Anche contro il Verona, il Napoli ha subito un calo solo dopo la sua uscita per infortunio, un dato che evidenzia la sua importanza per la squadra.

Sotto la guida di Antonio Conte, Kvaratskhelia ha ritrovato una nuova vitalità. Il tecnico è riuscito a convincerlo a spostarsi in una posizione più arretrata, dietro la prima punta, aumentando così la sua imprevedibilità e rendendolo ancora più decisivo nelle manovre offensive del Napoli.