Come eliminare definitivamente i ragnetti rossi? Ecco tutti i rimedi

Con l’arrivo dell’estate, i ragnetti rossi iniziano a comparire nuovamente nei giardini. Nonostante le loro piccole dimensioni, sono molto dannosi per le piante. In poco tempo, creano macchie e ingiallimenti. Non bisogna spaventarsi. È, infatti, possibile eliminarli mediante l’utilizzo di sostanze naturali o chimiche. Quando occorre ricorrere a tali rimedi?

Questi piccoli animaletti appartengono alla famiglia degli acari Tetranychiadae. Nonostante siano grandi un millimetro, è facile vederli ad occhio nudo. Il loro corpo, di color rosso e a tratti arancione, permette di notarli immediatamente.

Si nutrono della linfa, presente nelle foglie. Causano, quindi, dei problemi al processo di fotosintesi delle piante. Innescano un meccanismo per cui le fronde si ingialliscono, diventano fragili, ed infine cadono. Un altro fattore importante è dato dal fatto che questi ragnetti si diffondono in poco tempo e si moltiplicano a dismisura.

Per mandarli via, una volta per tutte, occorre notare piccoli ma evidenti segnali. Innanzitutto, il colore delle foglie tendente al giallo. Ma non è finita qui. A rendere inequivocabile la loro presenza, è la comparsa di ragnatele invisibili e sottilissime.

Una volta individuati, è necessario intervenire tempestivamente. Gli strumenti a disposizione sono sia naturali, che chimici. Alcune persone prediligono quelli di primo tipo, al fine di salvaguardare l’ambiente e gli individui. Tra i più noti di questa categoria, ci sono gli oli di neem e a menta. Le modalità d’uso sono molto semplici: basta mischiarli con l’acqua e spruzzarli sugli spazi contaminati. Altri soggetti preferiscono inserire nelle piante alcuni insetti, come le coccinelle, che si nutrono di questi acari fastidiosi.