RAI annuncia: “La SSC Napoli ha appena raggiunto l’accordo con Marco Brescianini”. Le cifre

Ciro Venerato, intervenuto a RAI News 24, ha fatto il punto sulla situazione del centrocampo. Il Napoli intensifica il pressing su Marco Brescianini, con gli agenti del giocatore che avrebbero già raggiunto un accordo verbale con la dirigenza partenopea. Adesso sarà compito dell’Atalanta trattare direttamente con il club azzurro. Percassi, intanto, valuta l’investimento su Musah prima di cedere Brescianini. Nel caso in cui l’operazione dovesse concretizzarsi, si tratterebbe di un acquisto da circa 15 milioni di euro

Il club partenopeo sta cercando di rafforzare il centrocampo in vista della nuova stagione, e Brescianini rappresenta un profilo ideale per le sue qualità. Classe 2000, il centrocampista ha dimostrato versatilità, fisicità e capacità di inserimento, realizzando 6 gol e 2 assist in 38 presenze con l’Atalanta nella scorsa stagione. Il Napoli lo considera un’ottima alternativa a giocatori come Anguissa e Lobotka, capaci di garantire qualità e dinamismo nel reparto mediano.

Il percorso di Brescianini verso Napoli non è una novità: già nell’estate 2024 era vicino al trasferimento, tanto da sostenere le visite mediche a Villa Stuart. La trattativa con il Frosinone, suo club all’epoca, però saltò per divergenze economiche, spingendo il giocatore a firmare con l’Atalanta. Questo episodio aveva poi portato il Napoli a puntare su Scott McTominay, che si rivelò determinante e vinse il titolo di MVP del campionato.

Oggi, a distanza di un anno, il Napoli torna all’assalto di Brescianini. Il giocatore ha espresso interesse e gradimento per il trasferimento, attratto dalla possibilità di lavorare sotto la guida di Antonio Conte e di competere in un progetto ambizioso come quello partenopeo. L’operazione, se andrà in porto, rappresenterebbe un colpo importante per consolidare la rosa e aumentare la profondità del centrocampo.