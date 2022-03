RAI, Bianca Guaccero lascerà la conduzione di Detto Fatto

Uno degli argomenti più discussi in RAI degli ultimi giorni è la fine dell’avventura di Bianca Guaccero alla guida del programma di Rai 2 “Detto Fatto” che va in onda ogni giorno nella striscia pomeridiana dal lunedì al venerdì. La nota conduttrice pugliese aveva rilevato nel 2018 la conduzione del programma dopo che Caterina Balivo le aveva passato il testimone. Ma ora, dopo circa quattro anni, sembra sia arrivato di nuovo il momento di un cambio.

I vertici della RAI hanno deciso questo cambiamento probabilmente per via di un calo di ascolti che ci sarebbe stato nell’ultimo periodo. In un primo momento sembrava addirittura che la trasmissione dovesse scomparire dai palinsesti RAI del prossimo autunno, ma poi è arrivata la conferma: il programma sarà ancora in onda seppur con dei cambiamenti.

La nuova stagione di Detto Fatto si sposterà dal primo pomeriggio alle 17:00 e alla sua guida non ci sarà più Bianca Guaccero. Ancora ignoti i nomi delle possibile sostitute: si parla sia di un clamoroso ritorno di Caterina Balivo sia di un affidamento della già presente Carla Gozzi.

L’avventura di Bianca Guaccero al timone del programma non è stata del tutto fortunata: l’episodio più spiacevole si verificò proprio due anni fa quando andò in scena quella specie di tutorial a sfondo sessista su come fare la spesa e piegarsi per prendere i prodotti dagli scaffali del supermercato: episodio che portò sia alla sospensione temporanea del programma che a un’indagine interna.

Tuttavia, la carriera della Guaccero in RAI sembra tutt’altro che terminata. Secondo alcune indiscrezioni, potrebbe partecipare alla prossima edizione di Ballando con le Stelle condotta da Milly Carlucci: seppur questa partecipazione porterebbe la pugliese a un “downgrade” da conduttrice di un programma a partecipante a uno show di danza, è pur vero che questa nuova esperienza le garantirebbe la visibilità della prima serata RAI.