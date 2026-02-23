lunedì, Febbraio 23, 2026
HomeAttualitàRAI, chiusura a sorpresa del programma "Lo Stato delle Cose" dal 31...
Attualità

RAI, chiusura a sorpresa del programma “Lo Stato delle Cose” dal 31 marzo

Moreno Zannone
Di Moreno Zannone
0
Fonte: it.anygator.com

Colpo di scena in casa Rai: Lo stato delle cose si ferma. Il programma di approfondimento di Rai3, condotto da Massimo Giletti, viene chiuso nonostante una stagione segnata da ascolti solidi e riscontri positivi. Una decisione che spiazza pubblico e addetti ai lavori.

A far calare il sipario non sarebbero scelte editoriali né valutazioni sui dati Auditel, ma una motivazione che ha il sapore del paradosso: i fondi a disposizione sarebbero terminati. Un “esaurimento del budget” che suona come una beffa per una trasmissione capace di ritagliarsi spazio e attenzione nel palinsesto dell’approfondimento.

Contattato da Fanpage.it, Giletti affida la sua reazione a poche parole, secche e taglienti: “Viva il merito”. Una frase che pesa come un macigno e che lascia trasparire tutta l’amarezza per un epilogo inatteso.

La chiusura del programma su Rai3 riaccende così il dibattito sui criteri con cui vengono gestite le risorse e valutati i contenuti in televisione: perché, in un sistema che dovrebbe premiare i risultati, a fermarsi sono proprio i programmi che funzionano.

Articolo precedente
Serie A, esonero in arrivo dopo la sconfitta di ieri
Articolo successivo
KDB ritorna a Napoli, confronto con Antonio Conte dopo l’infortunio di quattro mesi fa
Moreno Zannone
Moreno Zannone
POTREBBE INTERESSARTI ANCHE...

ULTIMISSIME

NOVITA'

ESCLUSIVE

FANTACALCIO

CHI SIAMO

DailyNews24.it è una testata giornalistica registrata al tribunale di Napoli Nord. Direttore Responsabile: Nicola Borretti

Contattaci: [email protected]

SEGUICI

© Copyright 2015-2024 - DailyNews24.it | Designed with by Livecode