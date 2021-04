RAI, Ciro Venerato: “ADL ha scelto Spalletti come nuovo allenatore in caso di Champions League, è in pole”

L’esperto di mercato della RAI, Ciro Venerato, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato della situazione allenatori in casa Napoli. Ecco i principali aspetti evidenziati durante l’intervista.

“Aurelio De Laurentiis ha deciso che, se il Napoli dovesse qualificarsi alla prossima Champions League, Luciano Spalletti sarà il nuovo allenatore della squadra. È in pole per la panchina del prossimo anno del Napoli, ci sono dei colloqui“.

“Spalletti sa del Napoli ed il Napoli sa che Spalletti sta valutando. Il ‘piano A’ vedeva tra i probabili nomi Sarri e Fonseca“.

Nella prossima stagione, quindi, il Napoli e Rino Gattuso potrebbero separarsi. Sulla panchina azzurra dovrebbe arrivare Luciano Spalletti.

Venerato ha infine parlato di Rino Gattuso e del suo futuro: “La Fiorentina ha scelto Gattuso, Gattuso non ha ancora scelto la Fiorentina per un motivo che non riguarda il Napoli. Mendes ha fatto capire che Gattuso vorrebbe una Fiorentina ex novo“.