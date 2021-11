Rai, slip da donna lasciati nel corridoio: la segnalazione di Dagospia

Dopo aver messo a tacere Chiara Nasti sull’ipotetica partecipazione al GFVip, Alberto Dandolo di Dagospia ha lanciato un’altra segnalazione. Nei corridoi della Rai, qualcuno lasciato un paio di slip da donna. Ne parlano tutti ormai ii piani alti della Rai, in viale Mazzini e negli studi di registrazione.

Di chi sono gli slip?

Dagospia ha pubblicato gli scatti sul proprio blog. Nello specifico, si tratta di uno slip da donna, stropicciate e abbandonate a terra. Di chi saranno? Le voci chiaramente impazzano negli studi. Notte di passione tra alcuni dipendenti o qualcuno le ha perse sbadatamente?

“Di chi è la mutandina in pizzo bianco virginale trovata qualche giorno fa sul pavimento di un dei corridoi della sede Rai di Saxa Rubra?” chiede il giornalista Dandolo. “Ora tutti a domandarsi chi sia la signorina smemorata che si è persa le mutandine. Ah, non saperlo…” continua. Per vedere la foto, cliccate qui.

Gossip piccanti

Il giallo di Saxa Rubra non è l’unico in questo periodo. Nelle ultime settimane, infatti, lo stesso Dandolo ha pubblicato una dichiarazione di un’amica di “una nota e sposatissima conduttrice”, la quale le avrebbe confidato: “Ho la pa***a in fiamme”. Continua su Dagospia: “Uscita dalla garçonniere milanese del suo giovane, ricchissimo e fidanzatissimo amante, rampollo di una nota dinastia di industriali padani”.

Insomma, nella televisione i gossip bollenti non mancano.