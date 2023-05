Rai: Spalletti pronto a dimettersi. Parte il casting per il Napoli

Secondo quanto riportato dalla Rai, Luciano Spalletti sarebbe pronto a dimettersi dal suo ruolo di allenatore del Napoli. I partenopei starebbero già pensando a chi possa sostituirlo

A parlare della situazione è stato Ciro Venerato, che ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni al TG Sport della Rai. Luciano Spalletti sarebbe intenzionato a mollare la panchina del Napoli per restare fermo un anno, con la voglia già dalle prossime settimane di lasciare.

Infatti, l’allenatore azzurro avrebbe già pronta la PEC da inviare a Aurelio De Laurentiis per potersene andare. Sembrano essere smentite le voci che lo vedrebbero alla Juventus al posto di Massimiliano Allegri, che invece resterà salvo clamorosi colpi di scena.

Ecco cosa è stato detto

Ciro Venerato parte dicendo: “Luciano Spalletti, dal 5 giugno, non sarà più l’allenatore del Napoli“. Entro quella data, i legali del mister invieranno lettera di dimissioni alla SSC Napoli, rifiutando di sottoscrivere l’opzione unilaterale. De Laurentiis (che auspicava un ultimo vertice dopo la famosa cena a Via Chiaia) accetterà le dimissioni ma, molto probabilmente, chiederà al tecnico di restare fermo un anno per evitare sgradite sorprese. Spalletti sarebbe pronto all’anno sabbatico”.

“De Laurentiis – prosegue Venerato – sperava ancora nel colpo di coda. Non a caso, non aveva affondato con nessun candidato, perché riteneva ancora possibile un passo indietro del tecnico toscano. Passo indietro che, invece, non c’è stato. Ora, inizia ufficialmente il casting: Conte, Gasperini, Italiano, Thiago Motta e Dionisi, non necessariamente in ordine di preferenza. Più difficile affidarsi a qualche ‘guru’ straniero, ma da oggi tutto è possibile. De Laurentiis pronto all’ennesima rifondazione”.