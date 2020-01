Rai Sport, Venerato: “La Juve può chiudere uno scambio con il Barcellona”

Potrebbe essere una giornata importante in casa Juve in chiave mercato, il direttore sportivo Paratici sta perfezionando varie operazioni per il futuro e una di queste sarebbe in dirittura d’arrivo. Vicino all’approdo a Torino Alejandro Marques, attaccante classe 2000 del Barcellona.

INDISCREZIONE – A riportare la notizia è Ciro Venerato, noto esperto di mercato, durante “La Domenica Sportiva”. Ecco le parole del giornalista (trascrizione e sintesi di Tuttojuve.com):

“Domani forse Paratici potrebbe fare un’operazione con il Barcellona, uno scambio tra giovani: Alejandro Marques, attaccante classe 2000 ai bianconeri e Matheus Pereira, che adesso è in prestito al Digione, ai blaugrana, ma a giugno”.

LINEA VERDE – Un’operazione volta a continuare quel percorso intrapreso sui giovani, con l’obiettivo di creare una base solida per il futuro ricambio generazionale che attende la Juve nei prossimi anni. L’affare è dirittura d’arrivo, importanti novità potrebbero giungere già nelle prossime ore.