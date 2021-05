Raimondi: “Ronaldo resterà alla Juve fino al 2022. Chiuderà la carriera allo Sporting”

Il futuro di Cristiano Ronaldo, salvo colpi di scena, dovrebbe essere a Torino. Il fuoriclasse portoghese, come riportato dal giornalista Mediaset Claudio Raimondi, dovrebbe restare in bianconero fino a scadenza contrattuale per poi chiudere la carriera allo Sporting Lisbona.

Le parole dell’esperto di mercato:

“CR7 non ha intenzione di lasciare la Juventus, vuole onorare il suo contratto in scadenza nel 2022. Un ritorno in Spagna al Real non è un’ipotesi concreta, mentre lo United non ha la forza economica per un’operazione del genere.

Non ci sono le condizioni affinché Ronaldo lasci la Juve, anche per questioni personali legate a tutti i suoi sponsor.

Ronaldo ha un’idea per il futuro e ve lo sveliamo in anteprima. Vuole finire il suo ciclo alla Juventus e poi giocare due anni nello Sporting Club Portugal“.