Raimondi: “Scambio Osimhen-Vlahovic? Si può”

Secondo Claudio Raimondi, dagli studi di Mediaset, il Napoli e la Juventus potrebbero imbastire uno scambio di mercato tra Dusan Vlahovic e Victor Osimhen. I due giocatori sono attualmente scontenti nelle rispettive squadre

Le parole di Raimondi

“Vlahovic in panchina ancora? A questo punto comincia a prendere corpo l’idea di avere un quasi separato in casa. Notizia di pochissimi minuti fa: c’è un’ipotesi clamorosa di scambio tra Juventus e Napoli, con Vlahovic da una parte e Osimhen dall’altra. Ovviamente c’è una differenza di valutazione, il Napoli parla di 75 milioni come minimo, il prezzo della clausola per il nigeriano. La Juve spera di incassare 35-40 milioni per Vlahovic. Al momento sono solo i primi rumors, ma evidentemente è sempre più forte la volontà della Juventus di arrivare al nigeriano in tutti i modi. Sappiamo che la volontà di Osimhen è quella di vestire la maglia bianconera. Non ha dato neanche un ok di massima al Liverpool che offriva una doppia contropartita, Chiesa e Nunez. Vedremo se ci saranno degli sviluppi per questo scambio clamorosa”.

Cosa aspettarsi da questa trattativa

Quella di cui ha parlato Claudio Raimondi è una trattativa che, se dovesse rivelarsi vera, avrebbe dell’incredibile. Per il momento, però, non sembra essersi mosso effettivamente qualcosa tra Napoli e Juventus per un arrivo di Dusan Vlahovic in azzurro. Il serbo non sembrerebbe essere una possibilità per l’attacco dei partenopei che, anzi, avrebbero già intenzione di provare a chiudere in tutti i modi per Nunez. Osimhen sembra più probabile possa andare in Premier League, occhio al Tottenham, piuttosto che restare in Serie A. La possibilità primaria, però, resta l’Al Hilal.