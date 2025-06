Raimondo Todaro, volta pagina dopo l’addio con Francesca Tocca? Avvistato con una tiktoker

A finire nuovamente nel mirino del gossip, dopo la fine del suo matrimonio, è Raimondo Todaro. Stando a quanto emerso da alcune recenti segnalazioni, l’ex professore di Amici sarebbe stato avvistato mano nella mano con una nota tiktoker.

NUOVO CAPITOLO? – A distanza di pochi giorni dalla paparazzata di Francesca Tocca insieme a Davide Greco, il noto come il “parrucchiere dei vip”, ad essere avvistato in dolce compagnia è stato Raimondo. A lanciare lo scoop è stata Deianira Marzano, fornendo qualche dettaglio riguardo la nuova frequentazione del ballerino.

Il tutto ha avuto inizio da una segnalazione ricevuta dall’esperta di gossip, dove una fan ha rivelato di aver avvistato Todaro in dolce compagnia al Movida Beach a Letoyanni. Un’altra ragazza, anche lei presente al locale, ha raccontato alla Marzano che il danzatore non ha tentato di nascondersi, ma di essersi mostrato molto disponibile con le fan:

“Gli hanno chiesto in molti dei selfie e lui era in compagnia di una bella ragazza che tra l’altro mi sembra di aver già visto, credo sia una tiktoker ma non ricordo il nome. Comunque lei fa video di workout ormonali, è molto in gamba e anche molto bella! Erano davvero carini mano nella mano, peccato che non sono riuscita a fare una foto“.

Da quanto emerso da queste segnalazioni, quindi, Raimondo avrebbe voltato pagina dopo la fine del suo matrimonio con la Tocca. Al momento, l’ex volto di Amici non ha rilasciato dichiarazioni su questo nuovo scoop.