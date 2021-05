Raimondo Todaro conferma: “C’era feeling con Elisa Isoardi ma litigavamo”

Raimondo Todaro, ospite a Detto Fatto, ha confermato ciò che i fan di Ballando Con Le Stelle sapevano da tempo: un flirt con Elisa Isoardi. Il ballerino professionista ha infatti ammesso di aver avuto un feeling molto forte con l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi, tuttavia, sfumato nel tempo.

LE DICHIARAZIONI – Incalzato da Bianca Guaccero, Todaro ha confermato: “Io ed Elisa? Più smentivamo e più la gente non ci credeva. Io con lei mi sono trovato benissimo, c’era un sacco di feeling“.

“Al tempo stesso è stata un’edizione particolare, oltre l’infortunio, perché discutevamo parecchio della serie ‘l’amore non è bello se non è litigarello‘. Ne sono successe di tutti i colori, adesso ci sentiamo ogni tanto, le ho fatto l’in bocca al lupo per la sua nuova esperienza” ha continuato il ballerino.

RAIMONDO TODARO SU ELISA – Prima della partenza della Isoardi per l’Isola dei Famosi, Raimondo lasciò una lunga intervista per il magazine Vero commentando il suo rapporto con la conduttrice televisiva. “Non ho alcuna storia, né con Sara né con altre ragazze. Se vado a prendere un caffè con un’amica mi affibbiano immediatamente una relazione. L’unica donna della mia vita è mia figlia Jasmine. Siamo rimasti in buoni rapporti” spiegò.

“Certo, Elisa e io non ci vediamo più come prima. Però un pensiero per lei ce l’ho sempre. Le ho fatto un in bocca al lupo quando è partita per l’Isola dei Famosi, l’ho anche seguita. Ci siamo sentiti per gli auguri di Natale e per il suo compleanno, ma la situazione legata al Covid non ha aiutato” ha concluso.