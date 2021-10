Raimondo Todaro e la perdita di un’amica: l’annuncio del ballerino

Sono momenti estremamente tristi per il ballerino e attuale professore di Amici di Maria De Filippi, Raimondo Todaro. Attraverso il suo profilo social di Instagram, il ragazzo ha dato una notizia molto triste, ha infatti perso una sua cara amica.

L’ANNUNCIO DI RAIMONDO TODARO, LA PERDITA DI UN’AMICA – L’amica di Raimondo Todaro, la piccola Chiara, non ce l’ha fatta, ed è morta di leucemia. Todaro aveva incontrato la ragazzina pochi mesi fa, a Monza. In quell’occasione, in ospedale, Raimondo aveva regalato momenti di felicità alla ragazza, facendola danzare.

IL MESSAGGIO DI RAIMONDO TODARO – Queste le parole di Raimondo Todaro sul suo profilo di Instagram: “Ciao Chiara, quando ho accettato il progetto del Comitato Verga l’ho fatto col cuore ma avevo una paura, una grande paura, quella di non rivedere più alcuni di voi. Sappi che quel giorno è stato molto più speciale per me che per te.”

Ha poi continuato: ”Ti porterò sempre nel cuore. R.I.P”. Così Todaro sui social, aggiungendo una fotografia in cui lo si vede ballare con la ragazza, ha salutato quella che si può definire un’amica. La ragazza è deceduta nei scorsi giorni.

RAIMONDO E I PAZIENTI DEL CENTRO MARIA LETIZIA VERGA – Raimondo Todaro ha fatto spesso volontariato nelle stanze dei giovani pazienti del Centro Maria Letizia Verga a Monza, punto di riferimento in Italia per ricerca, cura e assistenza dei bimbi malati di leucemie e linfomi.