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Grande Fratello Vip, Francesca Tocca farà una sorpresa a Raimondo Todaro? La reazione della fidanzata

Francesca Panico
Di Francesca Panico
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Fonte: profilo Instagram ufficiale di Raimondo Todaro

Le dinamiche del “Grande Fratello Vip” non smettono di lasciare il pubblico a bocca aperta. L’attuale fidanzata di Raimondo Todaro, Giulia, stando a quanto trapelato, sarebbe furiosa.

A farla arrabbiare, sarebbe stato proprio il compagno. Il famoso coreografo nell’ultima puntata, andata in onda su Canale 5, ha ripercorso tutte le tappe della sua storia d’amore con l’ex moglie, Francesca Tocca. I due si sono conosciuti, quando erano molto giovani e dopo diverso tempo hanno deciso di convolare a nozze. Il loro nido d’amore si è allargato ben presto con l’arrivo della piccola Jasmine. Nell’2024, i due ballerini hanno deciso di optare per il divorzio.

Nonostante il loro matrimonio sia giunto al capolinea, Raimondo ha speso bellissime parole per la madre di sua figlia. Senza mezzi termini, ha ribadito che la sporrebbe altre mille volte. Ma non è tutto, ha anche aggiunto che non è da escludere che non ci possano essere altri ritorni di fiamma. Stando a quanto trapelato, la regia del programma starebbe facendo di tutto per cercare di convincere la Tocca ad avere un confronto con l’ex marito, in prima serata.

Proprio su questo punto, Giorgia avrebbe fatto sentire il suo dissenso. A far emergere l’indiscrezione è stata Deianira Marzano. L’esperta di gossip ha raccontato quanto rivelatole da una sua fonte. Secondo l’utente anonimo, la compagna di Todaro avrebbe detto ad alcuni suoi amici di non aver gradito la posizione assunta dalla regia del GF Vip.

A dir il vero, a nessuno piacerebbe ascoltare parole simili a quelle pronunciate dal coreografo. Le dinamiche dei reality però non conoscono limiti. L’obiettivo principale è cercare di vincere e creare quanto più hype possibile. E da sempre, la storia di Todaro e la Tocca riesce ad infiammare il gossip.

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