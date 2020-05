Raimondo Todaro: il messaggio dolce per Francesca Tocca, prova ancora qualcosa per lei?

A farlo notare è proprio il sito KontroKultura. Raimondo Todaro, ballerino di latinoamericano, ha scritto un messaggio molto dolce alla sua ex moglie, Francesca Tocca. Naturalmente il tutto ha fatto molto discutere e c’è chi addirittura pensa che lui possa provare ancora qualcosa per lei e che quindi abbia perdonato il tradimento.

RAIMONDO TODARO PROVAVA ANCORA QUALCOSA PER FRANCESCA? – La storia tra Raimondo e Francesca era già al capolinea da Ottobre. Nella scuola di Amici, poi, lei ha conosciuto Valentin con il quale ha intrapreso una relazione conclusasi poi una volta che il ballerino è uscito dalla scuola. Si vocifera, però, che Valentin provasse ancora qualcosa per lei e che quindi avesse molto sofferto per questa situazione.

RAIMONDO TODARO PROTEGGE LA PICCOLA JASMINE – Nonostante il loro matrimonio fosse ormai finito da mesi, Raimondo non ha mai rinunciato a proteggere la loro bambina, la piccola Jasmine. Durante questa quarantena, nonostante Raimondo e Francesca siano stati separati, lui ha continuato ad occuparsi di Jasmine.

TRA RAIMONDO E FRANCESCA CI SARA’ ANCORA QUALCOSA? – Naturalmente avendo visto come sono andate le cose tra i due e soprattutto a causa di quella breve relazione nata con Valentin all’interno della scuola di Amici, è difficile pensare che tra i due possa esserci altro. Il messaggio che ha scritto Todaro ha lasciato intendere che prova ancora rispetto e affetto per l’ex moglie.

IL MESSAGGIO DI RAIMONDO TODARO PER FRANCESCA – Proprio in occasione della festa della mamma, Raimondo Todaro ha pubblicato una foto per fare gli auguri alla sua ex moglie, Francesca Tocca. Nella foto appaiono Francesca e la suocera e la didascalia da lui scritta riportava tali parole: ”auguri mamme”. Ci sarà qualcosa in futuro tra i due? O solo il rispetto di due persone che si sono amate e che hanno anche una bambina? Non ci resta che attendere per scoprirlo!