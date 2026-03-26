Raimondo Todaro, il periodo della prima separazione con Francesca Tocca: il gesto di Maria De Filippi

Raimondo Todaro, attuale concorrente del “Grande Fratello Vip”, dopo il primo day time si è lasciato andare a grandi rivelazioni.

Il ballerino, durante una conversazione con Renato Biancardi, ha raccontato un aneddoto particolare su Maria De Filippi. La conduttrice, dopo aver saputo della separazione del maestro di latino con l’ex compagna Francesca Tocca, fece di tutto per far tornare tra di loro il sereno. Al tempo, dopo che si lasciarono, la professionista di “Amici” iniziò una relazione con Valentin Dumitru, allievo della scuola dei talenti.

La regina di canale 5 non perse tempo e subito organizzò un incontro tra i due ex coniugi. Le parole di Raimondo:” Con me è stata fantastica, prima che iniziassi a lavorare lì. Quando mi ero separato la prima volta con Francesca, lei mi ha invitato nel suo ufficio per cercare di farci fare pace.”

Ha poi aggiunto:”Mi ha fatto fare un “C’è posta per te” privato, per dire. E io, ancora, non lavoravo da lei.” Non è la prima volta che persone vicine a Maria raccontano di quanto la conduttrice stia accanto alle coppie che attraversano periodi difficili. Ad esempio, Stefano De Martino e Belen Rodriguez più volte hanno rivelato di aver ricevuto consigli dalla regina della televisione sulle loro questioni d’amore.

Francesca e Raimondo si sono fidanzati, quando erano molto giovani. Nell’2013, la ballerina ha dato alla luce Jasmine e di lì ad un anno i neo-genitori si sposarono. Nell’2019, i due coniugi affrontarono un periodo di grande crisi ed, alla fine, optarono la strada della separazione. Dopo qualche mese, decisero di riprovarci e tornarono sui loro passi. Nonostante i vari tentativi, il loro matrimonio è finito nell’2025.