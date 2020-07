Raimondo Todaro, rompe il silenzio: “Le cose di cuore le tengo per me”

Finito al centro dell’attenzione dopo il suo recente annuncio, Raimondo Todaro è tornato a parlare. Il ballerino ha così rotto il silenzio, non sbilanciandosi riguardo le foto che lo mostrano insieme ad un nuovo amore, Paola Leonetti.

“Le cose di cuore le tengo per me” – Dopo la notizia che annunciava la fine del suo matrimonio con Francesca Tocca, il ballerino ha deciso di tenere ancora più riservata la sua vita privata, soprattutto la sfera amorosa. Visto il gran discutere sulla fine del suo matrimonio, il ballerino di Ballando con le stelle vuole proteggere Jasmine, la figlia avuta con la ballerina professionista di Amici.

Ha deciso di rilasciare un’intervista al settimanale DiPiù, sviando le domande riguardo la sua situazione amorosa e, in particolare, su Paola. Le foto uscite solo una settimana fa, lo hanno visto in atteggiamenti intimi con la giovane influencer, non sono infatti mancati baci e abbracci. Riguardo questi scatti, Raimondo ha così commentato:

“Certo che ho visto le mie foto, erano ovunque… Ma non mi chieda del mio privato”, ha così commentato l’uomo. Una tacita conferma riguardo la sua nuova fiamma. Ha anche aggiunto:

“Mi chiede se sono nuovamente innamorato? Guardi, ora faccio la mia vita, le cose di cuore le tengo per me. Mi chiede se ho sofferto e mi sto riprendendo? Non mi va di parlare, il passato è passato”.

Paola è una nota influencer e modella di 25 anni, originaria di Triggiano, in provincia di Bari. Sul suo profilo Instagram, la ragazza conta bel 13 milioni di follower, a cui però non ha ancora detto nulla riguardo questa presunta relazione. I due si sono conosciuti in Puglia, tramite amicizie in comune. Non si sa ancora se questa sia una relazione seria, ma è certo che Raimondo Todaro si voglia vivere tranquillamente questa storia.