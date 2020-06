Raiola avvisa la Juventus: soluzione definitiva per Pellegrini. Il terzino andrà via?

E’ stata una stagione molto positiva fino a questo momento quella vissuta da Luca Pellegrini con la maglia del Cagliari, il terzino di proprietà della Juventus è un titolare inamovibile per i rossoblù e sta completando il percorso di maturazione a suon di ottime prestazioni.

Pellegrini a fine campionato tornerà a Torino ma il futuro resta incerto e il suo procuratore, Mino Raiola, si sta già muovendo per trovare una soluzione. Stando infatti a quanto riporta Tuttosport, l’agente per il suo assistito vuole una soluzione definitiva.

Pellegrini non ha intenzione di andar via nuovamente in prestito, vuole conoscere i piani che ha in mente la società bianconera e se ci sarà spazio tra le fila di Sarri nel prossimo anno. Qualora non sia così è pronto a prendere in considerazione le offerte che arriveranno.

Il futuro del terzino è legato soprattutto al mercato in entrata. La Juventus è sulle tracce di Emerson Palmieri e nel caso il brasiliano arrivasse a Torino per giocarsi il posto con Alex Sandro per Pellegrini non ci sarebbe spazio.

Raiola lo sa e ha già avvisato il direttore sportivo Paratici. La Juventus ora sarà chiamata a scoprire le carte e chiarire la situazione. Vedremo come si muoveranno i bianconeri.