Raiola: “Pogba alla Juve? Sognare è gratis. De Ligt in futuro ancora alla Juve? Questa intervista dovremmo farla a maggio”

Mino Raiola, agente tra gli altri di Pogba e de Ligt, ha risposto a varie domande riguardo i suoi assistiti in chiave mercato. Ecco un estratto delle dichiarazioni (fonte TMW) in occasione dell’Assemblea I.A.F.A (Italian Association Football Agent) di Roma:

Pogba alla Juve sogno concreto?

“Sognare è gratis, chi non sogna è morto. Io i sogni non li proibisco a nessuno, li faccio anche io ogni giorno quindi sogniamo pure, fa bene. Poi vediamo se questi diventano realtà”.

La realtà economica ostacolo per la Juventus?

“Dicembre è il mese per sognare, con Natale e tutte le feste. E’ ancora troppo presto, vediamo che succede. Non si sa perché, ma quando si parla di Pogba in Inghilterra si svegliano anche i morti.

Meglio non parlarne quindi, anche perché poi magari qualche ex giocatore del Manchester United se non parla di Pogba e di me non parla di niente. Quindi è meglio non parlarne”.

De Ligt in futuro ancora della Juventus?

“Questa intervista dovremmo farla a maggio, ora siamo a novembre… in questo momento un’intervista così non va bene”.