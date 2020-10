Rami: “Futuro Mbappé? Penso sia fatta per il passaggio al Real Madrid nella prossima stagione”

Potrebbe essere lontano dalla Francia il futuro di Kylian Mbappé, fuoriclasse del Paris Saint-Germain e della nazionale francese. L’attaccante è in scadenza di contratto nel giugno 2022 e, nonostante il pressing della società parigina per il rinnovo, al momento non ci sarebbero stati passi in avanti.

L’entourage del giocatore vuole capire quali sono i piani del club per il presente e per il futuro, forte delle offerte milionarie arrivate sul tavolo del giocatore nelle scorse settimane. Se ci sarà un progetto più interessante Mbappé sarà pronto a prenderlo in considerazione.

Da tempo si parla del probabile trasferimento dell’attaccante al Real Madrid di Florentino Perez, ipotesi confermata anche da Adil Rami, difensore francese ex Milan, attualmente al Boavista, ai microfoni di RMC Sport:

“Credo che l’affare Mbappé-Real Madrid sia fatto per la prossima stagione. Il mancato rinnovo con il PSG mi sembra indicazione chiara di quello che vuole fare il giocatore, cioè lasciare la Ligue 1”.

Oltre al Real sulle tracce di Mbappé c’è anche la Juventus, che a fine stagione dirà probabilmente addio a Cristiano Ronaldo, nel mirino proprio del PSG. Al momento, però, sull’ex Monaco il Real ha ampio vantaggio.