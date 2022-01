Ramsey, Allegri lo caccia. Per il Gallese pronto il ritorno in Premier

Allegri non usa mezze misure in conferenza stampa, ammettendo che Aaron Ramsey partirà già da questa sessione di mercato

Massimiliano Allegri fa luce sul mercato della Juventus, parlando a tutto tondo di quello che potrebbe succedere in questa sessione di Gennaio. Se per le entrare resta poco chiaro dicendo che quasi sicuramente la squadra resterà così, su Aaron Ramsey si sbilancia clamorosamente.

Non è notizia nuova che il Gallese sia in uscita dalla Juventus, ma che Massimiliano Allegri prenda una posizione così netta fa capire la pessima aria che tira tra club e giocatore.

Le parole di Allegri e le possibili soluzioni

“Ramsey è tornato oggi dopo il permesso per lavorare in Inghilterra, comunque è un giocatore uscita.” queste le parole di Allegri in conferenza stampa, sul Gallese. Il giocatore non ha propriamente entusiasmato in bianconero, anzi. Aaron Ramsey conta più tempo al J Medical che in campo con la Juventus e la situazione risulta paradossale, contando che ha quasi più minuti giocati con la nazionale del Galles e arrivando addirittura più volte al gol. Al ritorno a Torino, però, il calciatore si è sempre ritrovato in infermeria. Un destino ironico, per un giocatore che non ha mai inciso in Italia.

Su di lui ci sarebbe l’interesse di parecchie squadre di Premier League, tra cui il Burnley che ha già rifiutato. Su di lui vi è anche l’interesse di un possibile ritorno all’Arsenal ma, più concreto, un prestito al Newcastle per 6 mesi. Quest’ultima soluzione pare la più probabile, con metà dello stipendio del calciatore che verrebbe pagato dalla società di Torino.