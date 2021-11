Ramsey blocca il mercato della Juventus. Potrebbe saltare il colpo

Il centrocampista Gallese della Juventus, Aaron Ramsey, blocca il mercato in entrata. Se non esce il centrocampista, sono guai

La Juventus ha necessità di comprare. Il mercato invernale sarà quasi sicuramente però incentrato sul cercare di piazzare Aaron Ramsey. Il giocatore non convince più come prima e alterna prestazioni deboli a infortuni lunghi mesi.

Eppure sembra quasi uno scherzo, visto che con la nazionale Gallese il calciatore gioca, partecipa e sopratutto segna. Al ritorno al club, però, si ritrova ad avere più presenze al J-Medical piuttosto che in campo.

La situazione è grave e la Juventus potrebbe ritrovarsi in ostaggio degli esuberi come due estati fa. A quel tempo furono Sami Khedira e Gonzalo Higuain a tener banco, con il malcontento generale della tifoseria.

Il Gallese blocca il colpaccio

Ramsey percepisce uno stipendio di oltre 7 milioni di euro alla Juventus. Salario piuttosto elevato, per qualcuno che al momento non offre nulla alla causa del club allenato da Max Allegri. Da quando è arrivato non ha offerto prestazioni altisonanti, divenendo unicamente un equivoco tattico.

Se l’ex Arsenal non partisse ci sarebbe da mangiarsi le mani. La Juventus ha puntato da tempo lo Svizzero Dennis Zakaria del Borussia Monchengladbach che costituirebbe un colpo di alto livello e a basso costo. Sul giocatore ci sono gli occhi del Borussia Dortmund e del Manchester United, che potrebbero affondare il colpo di mercato già nella prossima finestra invernale.

La Juventus è interessatissima al giocatore, ma per poter acquistare deve prima poter piazzare. Nel caso in cui Ramsey non riuscisse ad essere venduto è possibile venga sacrificato Adrien Rabiot.