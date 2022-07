Ramsey, lo scherzo dei tifosi racconta di una frattura insanabile

Aaron Ramsey continua a far parlare di sé. Il gallese è in uscita dalla Juventus e appare probabile una buona uscita, per lui

Il malcontento dei tifosi bianconeri verso Aaron Ramsey è ormai evidente. Il calciatore gallese è tornato dal prestito ai Rangers di Glasgow e durante l’arrivo per le visite mediche di rito in bianconero si è soffermato per delle foto con i tifosi e qualche autografo.

Tra questi, un gruppo di tifosi gli avrebbe fatto uno scherzo piuttosto singolare ma che racconta quanto astio ci sia verso di lui. Su un cartellone, infatti, parte della tifoseria ha creato un contratto di rescissione fittizio su cui Ramsey – inconsciamente – ha firmato.

Il malcontento aumenta

Evidente ormai come il giocatore gallese non rientri più nei piani della società, ma anche come i tifosi bianconeri non vogliano più saperne di lui. La pazienza sembra essere finita, specialmente per via della mancanza di squadre pronte ad acquistarlo.

Per miracolo a Gennaio si è ottenuto un prestito in Scozia, dove però non ha minimamente inciso costando anche la finale di Europa League ai Rangers. Una parabola discendente che ora potrebbe culminarsi con la rescissione consensuale del proprio contratto in bianconero.

La Juventus non sembra intenzionata a metterlo fuori rosa, lo vuole fuori dal libro paga. Il calciatore dovrebbe ricevere una buonuscita, ma per il suo futuro si sa ben poco. Qualche settimana si è fatto avanti il Karagumruk di Andrea Pirlo. Il presidente dei turchi ha però confermato come non vi sia modo di trattare con il giocatore, che chiederebbe troppo per quello che offre.