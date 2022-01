Ramsey rifiuta ancora il Burnley, attenzione alla sorpresa

Aaron Ramsey non sembrerebbe esser vicino al muoversi da Torino, ma nelle ultime ore qualcosa si sta muovendo

Difficile prevedere cosa succederà in uscita per la Juventus nelle prossime ore. I bianconeri sono svegli sul mercato da poco più di una settimana – inizio di mercato abbastanza dormiente – ma stanno chiudendo colpi su colpi. In entrata chiusi Vlahovic, Zakaria e Gatti mentre in uscita ormai sicuri gli addii di Bentancur e Kulusevski. Resta da decifrare la situazione Ramsey.

Il Gallese continua a rifiutare le possibilità che gli vengono proposte, con il Burnley che riceve dunque l’ennesimo “no” secco. Il centrocampista sembrerebbe non aver intenzione di schiodarsi da Torino, salvo clamorose opportunità di mercato che nelle ultime ore sembrerebbero essere arrivate.

Dalla Scozia l’offerta irrinunciabile

Se Ramsey continua a rifiutare la Premier League – Tra Newcastle, Wolverhampton e Burnley che si sarebbero fatti avanti – in questi ultimi giorni di mercato si sarebbe fatta avanti prepotentemente una nuova pretendente.

A riportarlo anche Tuttosport, secondo cui i Glasgow Rangers e la Juventus avrebbero un’accordo per un prestito secco di Ramsey con parte dell’ingaggio pagato dalla società di Torino. Di certo non un’attuale superpotenza Europea, ma di sicuro una squadra che potrebbe ingolosire il Gallese.

I Rangers sono campioni di Scozia in carica e decisamente una delle squadre – insieme al Celtic – più in voga nel campionato. Il loro appeal è invariato nonostante la retrocessione di qualche anno fa, che però sembrerebbe aver gettato le basi per una solida rinascita. I Rangers hanno degli obiettivi abbastanza delineati, ora la palla passa a Ramsey. Cosa farà il Gallese?