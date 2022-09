Rangers-Napoli, un titolarissimo a rischio. Spalletti: “Alleno un potenziale top player europeo”

In casa Napoli si pensa alla prossima partita di Champions League contro i Rangers. Oltre a Victor Osimhen, in attacco è a forte rischio un altro calciatore titolare di Luciano Spalletti, Hirving Lozano, il quale, come rivelato dalla SSC Napoli, “non ha svolto allenamento per una sindrome para influenzale“.

Al posto di Hirving Lozano quasi sicuramente giocherà Matteo Politano, con il mister Luciano Spalletti che ha comunque intenzione di far ruotare tutta la squadra nelle prossime partite.

Proprio il mister azzurro, nell’ultima conferenza stampa, ha parlato di un calciatore, Elmas: “Lo scorso anno ha fatto partite sotto livello, è difficile non tenere in considerazione la qualità che ha: è talmente forte su tecnica e qualità che poi lo tieni in considerazione lo stesso“.

“Ho l’idea che possa diventare un top player a livello europeo, ma è lui che mette mano a sé stesso e decide di fare qualcosa di diverso. Ora ha tutt’altro atteggiamento. Elmas è uno a cui pesa il fatto di giocare part-time, di entrare dopo o di essere sostituito: è un ragazzo eccezionale, ha qualità di corsa, tecnica, esce fuori dallo stretto”.

Luciano Spalletti ha infine dichiarato: “Ha estro, probabilmente gli pesa il fatto di avere meno continuità: quando troverà equilibrio professionale riuscirà a fare meglio, dobbiamo saperlo usare nel migliore dei modi perché può aiutarci a vincere partite difficili“.